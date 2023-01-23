Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesince "7 Mahalleye 7 Park Projesi" kapsamında yapımına başlanan 2 parkta son aşamaya gelindi.

Belediye Başkanı Elif Köse, yazılı açıklamasında, Esentepe Mahallesi'ne Çankaya, Babasultan Mahallesi'ne İbrahim Ayhan parkları yapımında son aşamaya gelindiğini belirtti.

- Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven'e ziyaret

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen Dinçer İlhan Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'i ziyaret etti.



Şampiyonada 75 kiloda birinci olan Elif Güneri, 81 kiloda ikinci olan Eda Yenilmez ve 70 kiloda üçüncü olan Gamzenur Kara, antrenörleri Baykan Arslan ile Güven'i ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

- Yeniden Refah Partisi Eskipazar İlçe Başkanı Özdemir oldu

Yeniden Refah Partisi Eskipazar İlçe Başkanlığına Muhammed Zafer Özdemir seçildi.



Sarı Kale'de yapılan 1. Olağan Genel Kurulu'na, Yeniden Refah Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin, İl Başkanı İsmail Özer, MKYK üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Tek listeyle seçime giren Özdemir, geçerli oyların tamamını alarak Yeniden Refah Partisi Eskipazar İlçe Başkanı oldu.

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