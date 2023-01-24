Karabük'te aranan cezaevi firarisi yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, "kasten öldürme" suçundan aranan cezaevi firarisi jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Zopran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan 20 Ocak'ta firar eden B.G'nin (43) yakalanması için çalışma başlattı.
Firari hükümlünün merkez Cumayanı köyünde olduğu ihbarını alan ekipler, B.G'yi yakaladı.
Hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.