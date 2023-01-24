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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Senegal'in Ankara Büyükelçisi Gueye, Karabük Üniversitesini ziyaret etti

AA

Senegal'in Ankara Büyükelçisi Gueye, Karabük Üniversitesini ziyaret etti

KARABÜK (AA) - Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konsolosluk işlerinden sorumlu başkatip İbrahima Traore, katip Cheikh Mbacke Fall ve büyükelçilik tercümanı Kemal Özturanlı da yer aldı.

Ziyarette, Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirten Gueye, özellikle eğitim alanında yapılacak iş birliklerinin önemine dikkati çekti.

Gueye, "Ortak araştırmalar konusunda iş birliği yapılmalı, Afrika Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmalı." ifadesini kullandı.

Rektör Polat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Senegal ile ilişkileri önemsediklerini kaydetti.

Polat, "Senegalli 400'den fazla öğrencimiz var. Türkiye'deki üniversiteler arasında Senegal uyruklu öğrencilerin en fazla olduğu üniversite Karabük Üniversitesi." açıklamasında bulundu.

KBÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Genel Sekreter Lütfü Köm, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış'ın da hazır bulunduğu ziyarette Polat, konuk büyükelçi Gueye'ye hediye takdim etti.

Büyükelçi Gueye ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından KBÜ Demir Çelik Kampüsünü gezdi.

Gezinin ardından Gueye, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Senegalli öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

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