Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Tarım Kredi Kooperatif Market Safranbolu'da ilk, Karabük'te 6. şubesini açarak hizmet ağını genişletti.

Kooperatif Market'in Barış Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan 6. şubesi Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile protokol üyelerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.

İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından yapılan duanın ardından Kooperatif Market'in açılış kurdelesini protokol üyeleriyle kesen Vali Gürel, vatandaşlarla birlikte marketi gezerek fiyatlar hakkında bilgi aldı.

- Sporculardan Vali Fuat Gürel'e ziyaret

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen Dinçer İlhan Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Şampiyonada 75 kiloda birinci olan Elif Güneri, 81 kiloda ikinci olan Eda Yenilmez ve 70 kiloda üçüncü olan Gamzenur Kara, antrenörleri Baykan Arslan ile Gürel'i ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

- Vali Gürel, EHAD üyeleriyle buluştu

Vali Fuat Gürel, Valilik himayesinde İl Müftülüğünün ev sahipliğinde "Dünya Hafızlar Haftası" dolayısıyla Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Karabük Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Şube başkanı Mustafa Emir Kurşun tarafından EHAD'in çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgilerin verildiği program, hatimle namaz kıldıran hafızlara Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

- 2022'de 140 kilometre köy yolu sıcak asfaltla buluştu

Vali Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında İl Özel İdaresini ziyaret ederek, Genel Sekreter Mehmet Uzun'dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzun, 2022'de 140 kilometre yolun sıcak asfaltla kaplandığını bildirdi.

- Jandarma sorumluluk bölgesindeki asayiş olaylarının yüzde 99,8'i aydınlatıldı

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş'ten 2022'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

2022'de sorumluluk bölgelerinde 2 bin 815 olayın yaşandığını ifade eden Gümüş, asayiş olaylarının yüzde 99,8'inin aydınlatıldığını bildirdi.

- Vali Gürel'den İl Sağlık Müdürlüğüne ziyaret

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan 2022'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, kış okullarını ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulu ve Karabük Bilim Sanat Merkezi'nde kış okullarına ziyarette bulundu.

Ziyarette, okul idarecilerinden devam eden kurslar ve okulun fiziki durumu hakkında bilgi alan Akbaş, daha sonra dersliklere girerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

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