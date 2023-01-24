Karabük'ten kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Tarım Kredi Kooperatif Market Safranbolu'da ilk, Karabük'te 6. şubesini açarak hizmet ağını genişletti.

Kooperatif Market'in Barış Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan 6. şubesi Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile protokol üyelerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.

İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından yapılan duanın ardından Kooperatif Market'in açılış kurdelesini protokol üyeleriyle kesen Vali Gürel, vatandaşlarla birlikte marketi gezerek fiyatlar hakkında bilgi aldı.

- Sporculardan Vali Fuat Gürel'e ziyaret

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen Dinçer İlhan Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Şampiyonada 75 kiloda birinci olan Elif Güneri, 81 kiloda ikinci olan Eda Yenilmez ve 70 kiloda üçüncü olan Gamzenur Kara, antrenörleri Baykan Arslan ile Gürel'i ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

- Vali Gürel, EHAD üyeleriyle buluştu

Vali Fuat Gürel, Valilik himayesinde İl Müftülüğünün ev sahipliğinde "Dünya Hafızlar Haftası" dolayısıyla Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Karabük Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Şube başkanı Mustafa Emir Kurşun tarafından EHAD'in çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgilerin verildiği program, hatimle namaz kıldıran hafızlara Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

- 2022'de 140 kilometre köy yolu sıcak asfaltla buluştu

Vali Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında İl Özel İdaresini ziyaret ederek, Genel Sekreter Mehmet Uzun'dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzun, 2022'de 140 kilometre yolun sıcak asfaltla kaplandığını bildirdi.

- Jandarma sorumluluk bölgesindeki asayiş olaylarının yüzde 99,8'i aydınlatıldı

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş'ten 2022'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

2022'de sorumluluk bölgelerinde 2 bin 815 olayın yaşandığını ifade eden Gümüş, asayiş olaylarının yüzde 99,8'inin aydınlatıldığını bildirdi.

- Vali Gürel'den İl Sağlık Müdürlüğüne ziyaret

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan 2022'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, kış okullarını ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulu ve Karabük Bilim Sanat Merkezi'nde kış okullarına ziyarette bulundu.

Ziyarette, okul idarecilerinden devam eden kurslar ve okulun fiziki durumu hakkında bilgi alan Akbaş, daha sonra dersliklere girerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Senegal'in Ankara Büyükelçisi Gueye, Karabük Üniversitesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Senegal'in Ankara Büyükelçisi Gueye, Karabük ...
Karabük'te aranan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te aranan cezaevi firarisi yakalandı
Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı
YEREL HABERLER Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü ...
Karabük'teki 2 ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'teki 2 ayrı trafik kazasında iki kişi ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, telefon bağlantısıyla öğrencilere seslendi:
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, telefon ...
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
Karabük'te 10 binden fazla öğrenci yemeğe ücret ödemeyecek
YEREL HABERLER Karabük'te 10 binden fazla öğrenci yemeğe ücret ...
Karabük'te toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi
YEREL HABERLER Karabük'te toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları ...
Yarıyıl tatilini tarihi ve doğal güzellikler içinde geçirmek isteyenler Safranbolu'yu tercih ediyor
YEREL HABERLER Yarıyıl tatilini tarihi ve doğal güzellikler içinde ...
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.