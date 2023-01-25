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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Şaban Üke'nin annesi Şayeste ve kardeşi Satılmış Üke ile yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Gürel, şehidin yeğenlerine çeşitli hediyeler verdi.

Şehit özel harekat polisi Nazif Topsakal'ın bir süre önce hayatını kaybeden babası Süleyman Topsakal için şehidin kardeşi Cemile Topsakal'ı evinde ziyaret eden Gürel, başsağlığı dileklerini iletti.

Cemile Topsakal'ın küçük torunu Seyir Yare ile yakından ilgilenerek ona çeşitli hediyeler veren Gürel, şehitlerin hakkının ne yapılsa ödenemeyeceğini belirterek, "Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri devletimize ve bizlere emanet. Bizler de dün ve bugün olduğu gibi şehitlerimizin kutsal emanetlerinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç'in de yer aldığı ziyaretlerde, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından Kur-an'ı Kerim okundu.

Ziyarette, şehit Üke ve Topsakal ile şehidin babası Süleyman Topsakal başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

- Vali Gürel'den kurum denetimleri

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Göç İdaresi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerini ziyaret etti.

İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, ziyarette kurum ve kentteki yabancı uyrukluların sayıları hakkında sunum yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Gürel, İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç'ten 2022'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Halk Günü toplantıları sürüyor

Karabük'te "Halk Günü" toplantısı, Vali Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan vatandaşlar, istek, şikayet ve önerilerini dile getirdi.

Vali Gürel de sorun ve isteklerin çözüme kavuşturulması için kurum amirlerine talimatlar verdi.

- Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneğinden ziyaret

Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin İpek, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'i ziyaret etti.

Ziyarette, Genel Sekreter Aydın Güngör, Başkan Yardımcıları Durmuş Eren, Güngör Bozkurt, Mehmet Doğan, Durmuş Yalçın, Ovaçalış Kooperatifi Başkanı Sadık Yalçın ve Rafet Yılmaz da yer aldı.

- Yaş Alma Merkezi üyeleri sera gezdi

Yaş Alma Merkezi üyeleri, Safranbolu Belediyesi Uygulama ve Üretim Birimini ziyaret etti.

Birim yetkililerince karşılanan misafirlere, sebze, meyve ve çiçek yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi verildi, serada uygulama yaptırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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