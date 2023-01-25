Karabük'te 108 bin 630 makaron ele geçirildi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 108 bin 630 makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, biri imalathane olarak kullanıldığı tespit edilen 10 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 108 bin 630 doldurulmuş makaron, 52,4 kilogram kıyılmış tütün, 14 kilogram bandrollü tütün, 1400 kesilmiş bandrol, 10 tütün sarma makinesi, ruhsatsız av tüfeği, ses tabancası ve 50 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 21 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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