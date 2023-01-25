Karabük'teki Haslı Göleti'yle 2 bin 450 dekar tarım arazisi sulanacak

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapımı devam eden Haslı Göleti ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 350 bin liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada,Haslı Göleti'nde çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Haslı Göleti'nin tamamlanmasıyla gölette depolanacak su ile 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktardı.

Balta, aydınlatma ve vana imalatlarının devam ettiğini, göletin en kısa sürede su tutacağını dile getirerek "Temelden yüksekliği 48 metre ve su depolama kapasitesi 548 bin metreküp olan Karabük Eskipazar Haslı Göleti tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 350 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

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