AK Parti'li Ceylan Karabük'te

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KARABÜK (AA) - AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük'te ziyaretlerde bulundu.

Kentteki basın kuruluşlarının bürolarını ziyaret eden Ceylan, Anadolu Ajansı ofisini ziyaretinde, AK Parti iktidarının 20 yıldır millete hizmet ettiğini söyledi.

AK Parti'nin her alanda projeler ve reformlar yaptığını belirten Ceylan, Türkiye'nin hem bölgesinde hem de dünyada sözü dinlenir bir ülke haline geldiğini anlattı.

Ceylan, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin şubat ayında Meclis'te kanunlaşacağını kaydetti.

Genel seçimin önemli olduğuna değinen Ceylan, "14 Mayıs seçimleri çok önemli. Yeni yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Türkiye'nin uçuşa geçmeye hazırlanan uçağının hızını kesmeyelim. Vatandaşlarımıza ülkenin geleceğini, milli çıkarlarını ve dünyadaki gelişimini göz önüne alan perspektifle olaylara bakmalarını, değerlendirmelerini ve ona göre karar vermelerini istirham ediyorum." dedi.

Ceylan'a ziyaretinde, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, AK Parti il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

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