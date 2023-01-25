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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi

AA

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te sivil toplum kuruluşları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde bir araya geldi.

Burada düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, tekbir getirildi.

Grup adına açıklama yapan AGD Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, İslam'ın tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap ettiğini söyledi.

İslam düşmanlığı yapan şer odaklarının insanlığın huzurunu ve bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını belirten Gündoğdu, "Kur'an, insanlara iletilen canlı bir hitaptır. Kur'an, düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Kur'an, uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimettir. Kur'an, uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir." dedi.

Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz. Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İslam'ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Bilinmelidir ki tek din İslam'dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüleridir. Buradan haykırıyoruz, Allah'ın nurunu söndüremezler."

AGD ve Milli Gençlik Vakfı olarak tüm Müslümanları, Müslüman liderleri, sivil toplum kuruluşlarını izzetli ve vakur duruşa davet eden Gündoğdu, "Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup üyeleri dağıldı.

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