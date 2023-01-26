Karabük Valisi Gürel'in kurum denetimleri sürüyor

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret etti.



İl Müdürü İsrafil Yıldız'dan geçen yılki çalışmalar hakkında bilgi alan Gürel, kurum çalışanlarına kolaylıklar diledi.



Ziyarette konuşan Yıldız, 2022 yılı itibarıyla sanayi siciline kayıtlı 444 firma bulunduğunu belirterek, "İl genelinde 7 küçük sanayi sitesi bulunmakta, bu sanayi sitelerinde 1143 firmada 2 bin 84 kişi istihdam edilmektedir. Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde ise 30 firmada 2 bin 275 kişi istihdam edilmektedir." bilgisini paylaştı.

Yıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca enerji, imalat, hizmet ve madencilik sektörlerinde 26 firmaya verilen 1 milyar 495 milyon lira destekle 1028 kişinin istihdam edilmesinin de sağlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.