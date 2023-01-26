Beyin kanaması nedeniyle vefat eden gazeteci Dursun Doğan, toprağa verildi

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KARABÜK (AA) - Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Dursun Doğan, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamının yitiren Safranbolu Birlik Haber imtiyaz sahiplerinden ve eski İYİ Parti İl Başkanı 62 yaşındaki Doğan'ın cenazesi, Safranbolu Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Emin tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Doğan'ın yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.





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