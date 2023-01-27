Kadın milli boksörlerin hedefi olimpiyatlara katılarak derece elde edebilmek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın milli boksörlerin hedefi olimpiyatlara katılarak derece elde edebilmek

AA

Kadın milli boksörlerin hedefi olimpiyatlara katılarak derece elde edebilmek

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - ORHAN KUZU - Kadın milli boksörler Elif Güneri ve Eda Yenilmez, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılarak başarıya ulaşmak için çalışıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen Dinçer İlhan Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan Güneri ve ikinci olan Yenilmez, antrenör Baykan Arslan yönetiminde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcuların hedefi olimpiyatlara katılarak derece elde edebilmek.


- Güneri: "Olimpiyat vizesi için var gücümüzle çalışıyoruz"


Dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye şampiyonasına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Güzel bir kamp sürecinin olduğunu belirten Güneri, "Dünya şampiyonasından sonra hiç ara vermedik. Arkasından Avrupa şampiyonası vardı. Beklenen şampiyonluktu ve olduk. Bu da çok güzeldi. İyi çalıştık, inandık. İnandığımızın peşine düştük ve şampiyon olduk." dedi.

Güneri, Türkiye şampiyonasının kendileri için bir basamak olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Daha farklı hedeflerimiz var. 50 gün sonra Hindistan'da yapılacak dünya şampiyonası var. Yeni kilo ve yeni umutlar. 81 kilodan 75 kiloya düştüm. Olimpik kilo. Kariyerimde Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler var. Olimpiyat istiyorum. Bunun için 75 kiloya düştüm. Bu doğrultuda çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Planlamamız çok iyi. Önümüzde dünya şampiyonası var. Ondan sonra Avrupa oyunları var. Avrupa oyunlarında ilk 3'e girmek demek olimpiyata vize demek. Biz de var gücümüzle önce dünya şampiyonasında ardından da Avrupa oyunlarında dereceye girip olimpiyat vizesi almak için çalışıyoruz."

Güneri, olimpiyatlara katılmanın büyük bir gurur olacağını dile getirerek, "Olimpiyatlara katılmak her sporcunun hayalidir. Benim de çocukluğumdan beri en büyük hayallerimden biri olimpiyata katılmak. Olimpiyata katılmak birinci hayalim, daha ötesi olimpiyatlarda altın madalyayı kazanmak. Ülkemize ve ilimize altın madalyayı getirmeyi çok istiyorum." diye konuştu.


- Yenilmez: "Her maçta tecrübe kazanıyoruz"


Milli boksör Eda Yenilmez de Türkiye şampiyonasına günde çift antrenman yaparak hazırlandıklarını anlattı.

Yenilmez, 11 senedir Türkiye şampiyonalarına katıldığını aktararak, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin olduğunu kaydetti.

Çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini vurgulayan Yenilmez, "Hedefimiz; her sporcunun olduğu gibi 2024 olimpiyatlarına katılmak. Ağır sıklet oynuyordum. 25 kilo vererek 81 kiloya düştüm. Daha sonra 75 kiloya düşeceğim. Daha çok çalışarak olimpiyatlara gitmek istiyorum. Her maçta tecrübe kazanıyoruz. Karabük'ten olimpiyatlara gidebilirsek bizim için büyük gurur olur. Ülkemiz için de inşallah çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.


- Antrenör Arslan: "Karabük'e ilk olimpiyat madalyasını da inşallah biz getireceğiz"


Antrenör Baykan Arslan ise şampiyonaya çift antrenmanla 3 ay hazırlandıklarını söyledi.

Şampiyonaya 5 sporcuyla katıldıklarını belirten Arslan, "Elif Güneri 2024 olimpiyatlarını düşünerek 75 kiloya düştü ve Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyona olimpiyatların ilk seçmesiydi. 2024 olimpiyatlarının bir diğer adayı da Eda Yenilmez. O da Türkiye ikincisi oldu. Karabük'ten olimpiyata mutlaka bir sporcunun gideceğine inanıyorum. Karabük'e ilk olimpiyat madalyasını da inşallah biz getireceğiz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyin kanaması nedeniyle vefat eden gazeteci Dursun Doğan, toprağa verildi
YEREL HABERLER Beyin kanaması nedeniyle vefat eden gazeteci Dursun ...
Karabük Valisi Gürel'in kurum denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Karabük Valisi Gürel'in kurum denetimleri sürüyor
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi
YEREL HABERLER İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto ...
AK Parti'li Ceylan Karabük'te
YEREL HABERLER AK Parti'li Ceylan Karabük'te
Karabük'teki Haslı Göleti'yle 2 bin 450 dekar tarım arazisi sulanacak
YEREL HABERLER Karabük'teki Haslı Göleti'yle 2 bin 450 dekar tarım ...
Karabük'te 108 bin 630 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Karabük'te 108 bin 630 makaron ele geçirildi
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.