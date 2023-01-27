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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Karabük İl Müftülüğünü ziyaret ederek İl Müftüsü Ercan Aksu'dan 2022'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aksu, burada yaptığı konuşmada, il genelinde toplam 947 cami ve 100 Kur'an kursunun bulunduğunu belirterek, il genelinde 9 Kur'an kursunda hafızlık eğitimi yapıldığını bildirdi.

- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryasında düzenlenen 2023 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine slaytlar eşliğinde genel bilgiler verilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

- CHP Karabük İl Başkanı Yaşar basınla tanıştı

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Partisinin il başkanlığında düzenlenen tanışma toplantısında konuşan Yaşar, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır'ın milletvekili aday adaylığı için istifa ettiğini hatırlattı.

Partisinin yönetim kurulu üyelerinin görevi kendisine verdiğini belirten Yaşar, görevi yapmak için elinden gayreti göstereceğini söyledi.

Toplantıya, CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Mustafa Erten de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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