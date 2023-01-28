AK Parti'li Ceylan Karabük'te sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

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KARABÜK (AA) - AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük'te sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerine Orman Kooperatifleri Birlik Başkanı Hamdi Kaplan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretle başlayan Ceylan, ardından Karabük Emekliler Cemiyeti Başkanı Celal Bulut ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesini ziyaret eden Ceylan, burada şube başkanı Kenan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret eden Ceylan, ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.

Ceylan'a ziyaretlerinde, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Yaşar, İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çelen ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya eşlik etti.

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