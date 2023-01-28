İş insanları ve bürokratlar, Hadrianopolis Antik Kenti'ni gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş insanları ve bürokratlar, Hadrianopolis Antik Kenti'ni gezdi

AA

İş insanları ve bürokratlar, Hadrianopolis Antik Kenti'ni gezdi

KARABÜK (AA) - Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) Genel Başkanı Cevdet Akay'ın girişimleriyle Eskipazar'daki Hadrianopolis Antik Kenti'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla program düzenledi.

Aralarında İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'in de bulunduğu iş insanı ve bürokratlar antik kenti gezdi.

İstanbul Karabük Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı da olan Akay, burada yaptığı konuşmada, bölgenin tanıtımına ve gelişmesine katkı sağlamak için çaba harcadıklarını söyledi.

Karabük'ü, Eskipazar'ı ve Hadrianopolis Antik Kenti'ni mümkün olduğu kadar Türkiye ve dünyada tanıtmaya gayret edeceklerini belirten Akay, "Karabük'e gelen turist sayısını ve konaklama süresini artırmak için çaba sarf edeceğiz. Bu güzelliklere sahip çıkıp duyurulması gerekiyor." dedi.

Heyete Hadrianopolis Antik Kenti'ni gezdiren kazı başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programa, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Ceylan Karabük'te sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti'li Ceylan Karabük'te sivil toplum ...
(Görüntülü)KARABÜK&#039;TE ANTİK KENT TURİZME KAZANDIRILACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARABÜK'TE ANTİK KENT TURİZME ...
Karabük'te antik kent turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Karabük'te antik kent turizme kazandırılacak
Karabük, 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Karabük, 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol ...
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
Kadın milli boksörlerin hedefi olimpiyatlara katılarak derece elde edebilmek
YEREL HABERLER Kadın milli boksörlerin hedefi olimpiyatlara ...
Beyin kanaması nedeniyle vefat eden gazeteci Dursun Doğan, toprağa verildi
YEREL HABERLER Beyin kanaması nedeniyle vefat eden gazeteci Dursun ...
Karabük Valisi Gürel'in kurum denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Karabük Valisi Gürel'in kurum denetimleri sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.