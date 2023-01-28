İş insanları ve bürokratlar, Hadrianopolis Antik Kenti'ni gezdi

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KARABÜK (AA) - Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) Genel Başkanı Cevdet Akay'ın girişimleriyle Eskipazar'daki Hadrianopolis Antik Kenti'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla program düzenledi.

Aralarında İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'in de bulunduğu iş insanı ve bürokratlar antik kenti gezdi.

İstanbul Karabük Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı da olan Akay, burada yaptığı konuşmada, bölgenin tanıtımına ve gelişmesine katkı sağlamak için çaba harcadıklarını söyledi.

Karabük'ü, Eskipazar'ı ve Hadrianopolis Antik Kenti'ni mümkün olduğu kadar Türkiye ve dünyada tanıtmaya gayret edeceklerini belirten Akay, "Karabük'e gelen turist sayısını ve konaklama süresini artırmak için çaba sarf edeceğiz. Bu güzelliklere sahip çıkıp duyurulması gerekiyor." dedi.

Heyete Hadrianopolis Antik Kenti'ni gezdiren kazı başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Programa, Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez de katıldı.

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