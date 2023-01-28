Karabük'ten kısa kısa

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelli bireyler, "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan uygulamayla "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi" kapsamında çipli kimlik kartı dağıtımının sürdüğü belirtildi.

Projeyle nüfus müdürlüğüne gelemeyeceğini heyet raporuyla belgelenen hasta, yaşlı ve engelli bireylere kolaylık sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karabük Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri İl Müdürlüğünce başlatılan 'gezici kayıt terminali' uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların evine giden görevliler, biyometrik veriden parmak izine imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise basımın ardından vatandaşlara posta yoluyla gönderiliyor."

- Belediye Başkanı Köse Barış Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Barış Mahallesi Muhtarı Şahin Yavuz tarafından organize edilen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Göztepe mevkisinde bulunan Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda birim müdürleri de hazır bulundu.

Köse, toplantıda muhtar Yavuz ile mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, "Esnaf ve ev ziyaretlerimizin yanı sıra yoğun iş temposundan fırsat buldukça mahallelerde de toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda mahalle sakinlerimizle problemleri çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Her daim ifade ettiğimiz gibi tek amacımız bizlere miras olarak bırakılan bu güzel şehre en iyi, en güzel hizmeti verebilmek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.