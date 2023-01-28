Karabük'te trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araçta hasar oluştu.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda hasar oluştu.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hızla ilerleyen bir otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 2 otomobile çarpması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.