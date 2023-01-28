Karabük'te trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araçta hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, hızla ilerleyen bir otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 2 otomobile çarpması yer alıyor.