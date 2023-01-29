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Meslek liseliler okulda öğrendiklerini vatandaşların evinde pratiğe dönüştürüyor

AA

Meslek liseliler okulda öğrendiklerini vatandaşların evinde pratiğe dönüştürüyor

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük'te meslek lisesi öğrencileri, okulda öğrendikleri teorik bilgiyi vatandaşların evlerinde pratiğe dönüştürerek deneyim kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışma yürütülüyor.

Müdürlük koordinasyonunda bir araya gelen Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle ailelerin evinde bakım ve tadilat işleri yaparak el becerilerini geliştiriyor.

Yanlarına ekipmanlarını alan öğrenciler evlere giderek elektrik, metal, mobilya ve makine gibi işlerini yapıyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimi pratiğe dönüştüren öğrenciler, aileleri de sevindiriyor.

- "Proje öğrencilerin milli ve manevi değerlerini geliştirecek"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin birçok vatandaşın evinde çeşitli alanlarda bakım ve tadilat gerçekleştirdiğini söyledi.

Projenin önemine işaret eden Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje, öğrencilerin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmelerine, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Projeyi ilimizde aktif bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz projeyle hem öğrendiklerini uygulama imkanı buluyor hem mesleğin hazzını tadıyor hem de yardımlaşmanın tadına varıyor. Sosyalleşme imkanı da buluyor."

Akbaş, çalışmalarda görev alan ve destek veren başta okul müdürleri olmak üzere idarecilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

- "Öğrencilerimiz okulda aldıkları teorik eğitimleri pratiğe dönüştürüyor"

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan Şefi Cemal Bükecik de proje kapsamında stajları eksik kalan öğrencilerin yarıyıl tatillerinde stajlarını tamamladığını ifade etti.

Öğrencilerin ailelerin evinde arızaları gidermeye çalıştığını dile getiren Bükecik, "Bu arızaları öğrencilerimiz giderdiği zaman ailelerdeki mutluluk hem bizim hem de onlar adına sevindirici. Öğrencilerimiz okulda aldıkları teorik eğitimleri bu şekilde pratiğe dönüştürüyor." dedi.

12. sınıf öğrencisi Abdullah Elieyi ise ailelerin evlerine giderek elektrik arızalarını giderdiklerini anlattı.

Evde priz ve ampulleri değiştirdiklerini, mobilya ve makine tadilatı da gerçekleştirdiklerini aktaran Elieyi, "Proje, bize teorik olarak gördüğümüz bilgileri el becerisine aktarmayı sağlıyor. Ayrıca yaz döneminden eksik kalan stajı ara tatilde tamamlıyoruz." diye konuştu.

Öğrenci Yusuf Efe Başören, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okulda öğrendiğimiz teorik bilgiyi, el becerilerimizi ailelerin evine giderek uygulamış oluyoruz. Bu da bize katkı sağlıyor. Ailelere fayda sağlıyoruz, yardım ediyoruz, onlar da mutlu oluyor. Bu da bizim için çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

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