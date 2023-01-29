Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil önce yayaya ardından direğe çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil önce yayaya ardından direğe çarptı

AA

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil önce yayaya ardından direğe çarptı

KARABÜK (AA) - Karabük'te ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobil, önce yayaya ardından elektrik direğine çarptı.

E.K.K. idaresindeki 78 AAD 042 plakalı otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi Yıldız Caddesi'nde R.P.ye çarptıktan sonra, elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücü E.K.K. ve yaya R.P. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü E.K.K'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Meslek liseliler okulda öğrendiklerini vatandaşların evinde pratiğe dönüştürüyor
YEREL HABERLER Meslek liseliler okulda öğrendiklerini vatandaşların ...
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Karabük'te trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Karabük'te trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
İş insanları ve bürokratlar, Hadrianopolis Antik Kenti'ni gezdi
YEREL HABERLER İş insanları ve bürokratlar, Hadrianopolis Antik ...
AK Parti'li Ceylan Karabük'te sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti'li Ceylan Karabük'te sivil toplum ...
(Görüntülü)KARABÜK&#039;TE ANTİK KENT TURİZME KAZANDIRILACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARABÜK'TE ANTİK KENT TURİZME ...
Karabük'te antik kent turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Karabük'te antik kent turizme kazandırılacak
Karabük, 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Karabük, 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol ...
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
Kadın milli boksörlerin hedefi olimpiyatlara katılarak derece elde edebilmek
YEREL HABERLER Kadın milli boksörlerin hedefi olimpiyatlara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.