Karabük'te "gezici kayıt terminali" uygulaması devam ediyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'te çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" ile başvurularını evden yapabiliyor.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan uygulamayla "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi" kapsamında çipli kimlik kartı dağıtımı sürüyor.

Nüfus müdürlüğüne gelemeyeceği heyet raporuyla belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara kolaylık sağlanıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evine giderek biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri tamamlıyor.

Başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise basımın ardından vatandaşlara posta yoluyla gönderiliyor.

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