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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel'den Gümrük İl Müdürlüğü'ne ziyaret

AA

Vali Gürel'den Gümrük İl Müdürlüğü'ne ziyaret

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Gümrük İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamay göre Gürel, İl Müdür Vekili Mustafa Yüzkat'tan geçen yıla ilişkin brifing aldı.

Gümrük verilerine ilişkin ifadelerine yer verilen Gürel, 2022'de il genelinde 71 milyon 299 bin dolar ithalat ve 30 milyon 62 bin dolar ihracat yapıldığını bildirdi.

En çok ithalat yapılan ülkenin Pakistan, en çok ihracat yapılan ülkenin ise İran olduğunu aktaran Vali Gürel, şunları kaydetti:

"İthalatı yapılan diğer malzemeler ise tekstil, makine aksamı, hammadde, ateşe dayanıklı harç, demiryolu ray bağlantı parçaları. İhracat yapılan malzemeler de demiryolu tekerleği, benzol, demiryolu bağlantı parçaları ve makine aksamı. 2022'de 366 bin 531 TL gümrük vergisi, 65 milyon 822 bin 632 TL katma değer vergisi tahsil edilmiştir. 2022'de 947 giriş beyannamesi ile 829 çıkış beyannamesi düzenlenmiş, 2 bin 873 tır gelmiş ve bin 339 tır ise çıkış gerçekleştirmiştir. Yine 264 kaçakçılık olayı gerçekleşmiş malzemelerin gümrüklenmiş değeri 4 milyon 692 bin 280 TL'dir."

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