Karabükspor Kulüp Başkanı Yüksel ve taraftarlar, yargılanan eski yöneticileri protesto etti

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel ve taraftarlar, haklarında açılan davada yargılanan eski yöneticileri adliye önünde protesto etti.
Karabük Adliyesi'ne gelen Yüksel ve taraftarlar, Karabük 4. Asliye Mahkemesi'nde "usulsüz harcama" iddiasıyla yargılanan eski yöneticilere tepki gösterdi.
Adliye önünde grup adına açıklama yapan Yüksel, Karabükspor'un yaşaması için çaba gösterdiklerini ve takımı bu hale getirenlerin hak ettiği cezayı almalarını istediklerini söyledi.
Yüksel, kulübün aklanmamış, ibra almamış yönetimlernin bulunduğunu anlatarak, "Karabükspor'un yaşaması için ne yapmamız gerekiyorsa mücadelesini vereceğim, yeter ki beni yalnız bırakmayın. Şehri birleştirdiğim zaman bunların hepsi çözülecektir. İnşallah suçlular da ceza alırsa adalet yerini bulacak." ifadesini kullandı.
Açıklama sırasında meşale yakıp slogan atan grup, daha sonra olaysız dağıldı.