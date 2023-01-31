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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı

AA

Karabük'te kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı

KARABÜK (AA) - Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki 6 araca çarptı.

Şirinevler Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde ilerleyen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 78 AAY 732 plakalı cip, kontrolünü kaybetti.

Bir anda hızlanan cip, caddede park halindeki 4 otomobil ve 2 cipe çarptı.

Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya neden olan cip sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını belirleyen polis ekipleri, sürücüyü arama çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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