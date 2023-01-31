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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük SGK, prim tahakkuk ve tahsilat oranında Türkiye birincisi

AA

Karabük SGK, prim tahakkuk ve tahsilat oranında Türkiye birincisi

KARABÜK (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürlüğü, SSK ve emekli sandığı prim tahakkuk ve tahsilat oranı ile Türkiye birincisi oldu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel'in 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü İsmail Yıldırım’dan geçen yılki çalışmalar hakkında brifing aldığı belirtildi.

İl genelinde toplam 66 bin 446 aktif çalışanın bulunduğu aktarılan açıklamada, "Çalışanların il nüfusuna oranı yüzde 26,73 olarak gerçekleşmiştir. 2022'de 65 bin 430 işlemin tamamı sonuçlandırılmış, 36 bin 339 adet evrak başka kurumlara gönderilmiştir. 2022 yılında yurt dışından gelerek sağlık belgesi talebinde bulunanların sayısı 139, ülkemizden yurt dışına çıkanlara verilen belge sayısı 206 olarak gerçekleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl ekim ayı istatistiklerine göre aktif iş yeri sayısının 5 bin 386 olduğu, 19 malulluk, 715 yaşlılık, 355 aylığının alındığı, 495 cenaze yardımı işlemlerinin gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2022 yılında 1972 askerlik borçlanması ile 903 doğum borçlanması işlemi yapılmıştır. Kısa vadeli sigorta servisince hastalık, iş kazası, analık ve emzirme yardımları olmak üzere toplam 31 bin 815 kişiye 38 milyon 605 bin 308 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 2022 Ekim istatistiklerine göre SSK prim tahakkuk ve tahsilat oranı yüzde 95,21 ile Türkiye birincisi, yüzde 59,16 Bağ-Kur oranı ile Türkiye beşincisi, yüzde 99,82 emekli sandığı oranıyla Türkiye birincisi olmuştur. 2022'de 479 iş yeri ve 6 bin 763 sigortalı denetlenmiş, denetimler sonucu 23 bin 745 TL prim tahakkuk ettirilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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