Karabük'ü ziyaret eden turist sayısı geçen yıl yüzde 14 arttı

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'ü 2022'de ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında önceki yıla göre yüzde 14 artış gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel'in 2023 kurum denetimleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü İbrahim Şahin'den 2022'deki çalışmalar hakkında brifing aldığı belirtildi.

İl genelinde 143 tesiste 1822 oda ve 3 bin 892 yatak bulunduğu aktarılan açıklamada, "2022'de il genelinde 82 konaklama tesisinin denetimi yapılarak 'Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi' verilmiştir. 174 bin 866'sı yerli ve 13 bin 192'si yabancı toplam 188 bin 58 turist ilimizi ziyaret etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Önceki yılla kıyaslandığında yerli turistte yüzde 10,5, yabancı turist sayısında yüzde 100 artış yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Toplam turist sayasında geçen yıl, 2021'e oranla yüzde 14 artış gerçekleşmiştir. 2022'de ilimize en çok Tayvan, Malezya ve ABD'den turist geldi." bilgisi verildi.



Açıklamada ayrıca kentte üye sayısı 37 bin 593 ve kitap sayısı 163 bin 373 olan 7 kütüphane bulunduğu, Safranbolu ilçesinde kurulan Müze Müdürlüğünün yanı sıra 3 özel müzenin hizmet verdiği belirtildi.























Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.