Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kış Okulu" kursunu ziyaret etti.

Demir Çelik İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencileri için açılan kursu ziyaret eden Vali Gürel, görev alan öğretmenlere teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

- Milli sporculardan Başkan Vergili'ye ziyaret

İzmir’de gerçekleştirilen Dinçer İlhan Türkiye Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda derece alan milli sporcular, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Vergili, şampiyonada kategorisinde birinci gelen Elif Güneri, ikinciliği kazanan Eda Yenilmez ve üncü olan Gamzenur Kara ile antrenörleri Baykan Arslan'ı tebrik etti.

- Karabük ve Safranbolu'da kış hazırlıkları

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, beklenen kar yağışı için ildeki bütün ekiplerin hazır beklediğini ifade etti.

Altınöz, yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi'nin kış aylarında köylerde olası kar yağışlarından kaynaklı ulaşım sorunu yaşanılmaması için hazır beklediğini aktararak, "İl Özel İdaremiz, 12 adet greyder, 7 adet bekoleder, 1 adet kar bıçaklı tuzlama aracı, 3 adet dozer, 4 adet loder ve 6 adet pick-up olmak üzere toplam 33 iş makinesi ve 86 personelle hazırlıklarını tamamladı." ifadesini kullandı.

Safranbolu Belediyesi, kar yağışına karşı bütün birimlerin hazır beklediğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin her zaman olduğu gibi 7/24 vardiya sistemi ile hazır beklediklerini kaydetti.



Köse, özellikle işine giden vatandaşların ve okula giden öğrencilerin mağdur olamamaları için obüs ve minibüs güzergahlarının sürekli kontrol edileceğini vurgulayarak, 4 beko loder, 2 greyder, 2 loder, 2 tuz serici kamyon, 12 tuzlama ekibi ve bin 600 ton tuzlu malzeme hazırda bekletildiğini anlattı.

- Başkan Sözen'e ziyaret

Safranbolu Emek Ortaokulu yönetimi ve okul aile birliği üyeleri, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'i ziyaret etti.

Ziyarette, İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürü Mehmet Fatih Garip, yıkılıp yeniden yapılması planlanan Emek Ortaokulu'na ait binanın tasarımı ve yapım aşaması ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Sözen, yapımına başlanacak okul binasının eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Eflani ve Yenice kaymakamları görevlerine başladı

Karabük'te atamaları gerçekleşen Eflani ve Yenice kaymakamları görevlerine başladı.

Yaklaşık 1 yıldır Eflani ilçesinde görev yapan Büşra Güneş Yenice ilçesine, Yenice ilçesinde görev yapan Gizem Tokur ise Eflani ilçesine atandı.

Kaymakamlar, yeni görev yerlerinde çalışmalarına başladı.





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