Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Karabük'ten Safranbolu istikametine giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 78 ED 667 plakalı otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsünü ve yanındaki 4 kişiyi bulundukları yerden çıkarttı.
Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yolda güvenlik önlemleri alan polis, geçişleri tek şeritten kontrollü sağlıyor.