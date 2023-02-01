GÜNCELLEME - Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Karabük'ten Safranbolu istikametine giden K.D'nin kullandığı 78 ED 667 plakalı otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsünü ve yanındaki S.A.D, E.G, B.K. ve A.C.A'yı bulundukları yerden çıkarttı.
Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekiplerinin kontrolünde sürücünün alkollü olduğunu belirlendi.
Öte yandan kaza yapan aracı kullandığı iddia edilen ancak MOBESE incelemesinde sürücü olmadığı anlaşılan S.A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.