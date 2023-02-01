Karabük Valiliğinden kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük 2022 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, Vali Fuat Gürel başkanlığında yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Vali Gürel, yaptığı konuşmada, "2022'de, ulaştırma sektöründe 26, eğitim sektöründe 61, kültür turizm sektöründe 15, tarım sektöründe 65, enerji sektöründe 6, sağlık sektöründe 7, diğer kamusal hizmetler sektöründe 35 olmak üzere toplam 215 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 215 proje ve işin toplam proje bedeli 13 milyar 795 milyon 713 bin TL'dir." ifadesini kullandı.

Daha sonra yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri söz alarak, 2022'de başlanan ve yapımı devam eden projeler ve 2023 için planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerini bilgilendirdi.

- İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğünce düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılacak çalışmalar, belediyelerin geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi kurmaları ile ilgili çalışmalar, kedi, köpek ve gelinciklere pasaport ve mikroçip zorunluluğu, yerel hayvan koruma gönüllüsü başvurularının görüşüldü.

- Halk günü toplantısı

Karabük Valiliği tarafından düzenlenen, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri devlet ile vatandaşların buluşma noktası "Halk Günü" toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Görüşmelere katılan vatandaşlar ile tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için gerekli incelemeler ile kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi.

- Validen ev ziyaretleri

Vali Fuat Gürel, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği aile ziyaretleri kapsamında Bingöl’deki terör saldırısında yaralanarak gazi olan Albay Erdinç Demiral ile Koruyucu Aile Projesi kapsamındaki çocuğa koruyucu ebevenlik yapan Güler Karakırık'ı evlerinde ziyaret etti.

Malul Gazi Erdinç Demiral ve Karakırık ailesi ile sohbet eden Vali Gürel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.





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