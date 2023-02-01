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Karabük'te 1. Gelecek Okuryazarlığı ve Stratejik Öngörü Konferansı

AA

Karabük'te 1. Gelecek Okuryazarlığı ve Stratejik Öngörü Konferansı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve UNESCO tarafından düzenlenen 1. Gelecek Okuryazarlığı ve Stratejik Öngörü (FLSF 2023) konferansı başladı.

KBÜ Kamil Güleç Merkez Kütüphanesi Fuaye Salonu’nda "Gelecek Okuryazarlığı Çalıştayı” ile başlayan konferansta, eski UNESCO Gelecek Okuryazarlığı Başkanı Dr. Riel Miller, "Hayal edilen geleceklerin ortaya çıkarılması" adlı çalışmasını anlattı.

Konferansta, UNESCO kürsüsü kapsamında öngörü çalışmaları, gelecek okuryazarlığı, stratejik öngörü, 21. yüzyıl becerileri ve istihdamın geleceği başlıkları ele alınırken, gruplar halinde yapılan çalışmanın ardından bu sistemler ve süreçler gözden geçirildi.

Etkinlikte, çalışma hayatının geleceği ve 21. yüzyıl becerileri başlıklı konuları ele aldıklarını söyleyen KBÜ İşletme Fakültesi Dekanı ve UNESCO Kürsü Başkanı Prof. Dr. Elif Çepni, şöyle devam etti:

"Bugün programımızın 1. günü. Çalıştaylarda 7-8 kişilik gruplara ayrılıyoruz ve tüm gün beyin fırtınası yapıyoruz. Bugünkü konumuz istihdamın, çalışma hayatının geleceği ve 21. yüzyıl becerileri. 2050 yılına gelindiğinde insanların ne gibi yeteneklere sahip olmasını bekliyoruz ya da bugün eğitim sistemine yeni neler ekleyebiliriz, çalışma hayatının gelecekte nasıl değişeceğini birçok alandan akademisyen, diplomat, bilim insanıyla ve öğrenciyle hep birlikte tartışıyoruz."

"Daha önce bu tür çalıştaylara UNESCO kürsüm kurulmadan önce de katılmıştım." diyen Çepni, "Üniversitemizde bu tür bir çalıştay yapılmasını çok arzu ediyordum. Karabük Üniversitesi Rektörlüğü bana bu konuda çok büyük bir destek verdi. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıyla, dünyadaki en iyi gelecek çalışmaları uzmanı Dr. Riel Miller yönetiminde bugün burada ufkumuzu genişletmeye çalışacağız." dedi.

- "Kimse geleceğe gidemez"

Dr. Riel Miller ise konuşmasında, "Bugün burada yapmaya çalıştığımız aslında bir nevi laboratuvar deneyi. Bu laboratuvar deneyimi neyi deneyimlemek istiyorsak onunla ilgili aslında. Bu deney bir kurbağa ya da genetik deneyi olacağı gibi mühendislik ya da mimarlık da olabilir. Biz ise 'Bugün insanlar geleceği nasıl hayal ediyor?' onu deneyliyoruz. Burada şunun farkında olmalıyız ki gelecek sadece hayal edilebilir. Kimse geleceğe gidemez." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına örnek vererek devam eden Riel Miller, şunları söyledi:

"Örneğin, siz bir araştırmacıysanız ve size 'Geleceği araştırın' denilirse ne yaparsınız? Gelecek şu an yok, olmayan bir şey üzerinde nasıl araştırma yaparsınız? Bu laboratuvar deneyi insanların her gün hayal ettiklerini deney yapma fırsatı sunuyor. Soru şu? Bu nereden geliyor? Gelecek hayallerinin kaynağı nedir? Bu hayalleri ne için kullanıyorlar ve bu hayallerin ne gibi bir etkisi var?

Bu laboratuvar deneyinde gelecek tahminlerinin ortaya çıkmasını anlamaya çalışıyoruz. Burada özellikle insanlar tarafından sıklıkla kullanılan geleceği tahmin etme sistemlerini, süreci, devamlı değişen zaman ve mekanlarda yaşamamıza nasıl yardımcı olacağını anlamaya çalışacağız."

Konferans, yarın yapılacak protokol konuşmaları, sunumlar ve toplantılar ile tamamlanacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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