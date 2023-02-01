Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük şubat ayı İl Genel Meclis toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında başladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılan şubat ayı toplantısında açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, 2022 yılında yapılan ve hale yürütmekte olan çalışma ve faaliyetleri anlattı.

Yatırım, iş ve işlemlerde kullanılmak üzere 58 milyon 796 bin lira harcama yapıldığını belirten Sözen, İmar ve Kentsel İyileştirme, Su ve Kanal Hizmetleri, Yatırım ve İnşaat Tarımsal Hizmetler, Emlak ve İstimlak, Yol ve Ulaşım Hizmetleri müdürlükleri, KÖYDES yatırımları ile kültür ve turizm alanında yapılan hizmetleri aktardı.

Sözen, Safranbolu ilçesinde bulunan ve ülkenin ilk cam terası olma özelliğine sahip cam terastan yılda 3 milyon lira, Bulak Mencilis Mağarasından da 6 ayda 337 bin 500 lira gelir elde edildiğini dile getirdi.

Geçen yıl 140 kilometre köy yolunun asfalt yapıldığını belirten Sözen, kar yağışıyla birlikte hazır bekleyen ekiplerin hemen çalışmalara başlayacağını aktardı.

- KTSO Başkanı Çapraz, çalışmalarını anlattı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, basın toplantısı ile çalışmalarını anlattı.

Yönetim olarak çeşitli kurum ve kuruluşlar ile iş adamlarını, STK'leri ziyaret ettiklerini dile getiren Çapraz, "3 Nisan Sanayi Günü" ilan edilmesi için başlattıkları imza kampanyasına ve çalışmalara da değindi.

Kentte faaliyet gösteren çeşitli eğitim kurumları ile anlaşmalar yapıldığına, eğitim ve istihdam alanında toplantılar düzenlediklerine dikkati çeken Çapraz, kent ve bölge olarak bir limana ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Eskipazar Organize Sanayi Bölgesinin (EOSB) bir lojistik üssü olması için gayret ettiklerini vurgulayan Çapraz, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

- 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, KOSGEB ile işbirliği içinde KUZKA ve BAKKA tarafından geliştirilen Batı Karadeniz Bölge Kalkınma Programı (BAKAP) kapsamında hazırlanan "BAKAP: 2023 Yılı İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Desteği Programı" bilgilendirme toplantısı Karabük'te yapıldı.

KTSO'da yapılan toplantıda, bölgede öne çıkan sektörlerde yer alan işletmelerin yenilikçilik, yeşil dönüşüm, yalın üretim, uluslararasılaşma, ithal ikame ürün üretimi ve genç istihdamı odağında desteklenmesi anlatıldı.

- Başkan Gündüz güven tazeledi

Eskipazar-Ovacık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Eskipazar Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda yapılan genel kurulda, mevcut başkan Aydın Gündüz geçerli oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.





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