KBÜ'den uluslararası üniversiteler ile iş birliği protokolü

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Endonezya, Özbekistan ve Malezya’da bulunan 6 üniversiteyle akademik iş birliği protokolü imzalandı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Endonezya Pancasakti Tegal Üniversitesi Rektörü Dr. M. Hum Taufiqulloh, Özbekistan Perfect Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Muhammed İsmail Mahmudov, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dzulkifli Abdul Razak, Özbekistan Ekonomi ve Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Otabek Bozorov, Özbekistan Taşkent Kimyo Uluslararası Üniversitesi Rektörü Prof. Janpolat Kudaybergenov, Malezya Mara Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Hajah Roziah Mohd Janor ve beraberlerindeki heyet ile toplantıda bir araya geldi.

Prof. Dr. Refik Polat, burada yaptığı konuşmada, "Aramızda Özbekistan'da yeni kurulmuş üniversiteler var. Malezya'da bulunan üniversitelere de çok teşekkür ederim. Onlar bize destek oldular ve kapılarını sonuna kadar açtılar. Biz de geçmişten gelen tecrübelerimize dayanarak genç üniversitelerle iş birliğine açık olduğumuzu buradan bildirmek istiyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Karabük Üniversitesi ile Endonezya, Özbekistan ve Malezya'da bulunan 6 üniversitenin yetkilileri, akademik iş birliğini içeren protokole imza attı.





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