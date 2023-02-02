Safranbolu'da kanyona düşen inek telef oldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyona düşen inek telef oldu.

İncekaya Kanyonu yakınlarında sürü halinde otlayan ineklerden biri, yaklaşık 30 metreden kanyona düştü.

İneğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Telef olduğu anlaşılan inek, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.