Karabük'te 1. Gelecek Okuryazarlığı ve Stratejik Öngörü Konferansı düzenlendi

KARABÜK (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, insanlık için gerekli olan etkileşim, hoşgörü, merhamet, adalet gibi değerleri koruyacaklarını söyledi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve UNESCO tarafından düzenlenen 1. Gelecek Okuryazarlığı ve Stratejik Öngörü (FLSF 2023) konferansında konuşan Sapiyev, ilk defa geldiği kentten ve üniversiteden çok etkilendiğini belirtti.

Türkiye ile Kazakistan'ın kardeş ülke olduğunu vurgulayan Sapiyev, "Çeşitli illere gidiyorum, üniversitelere gidiyorum. Her üniversitenin kendine özgü kimliği var, her üniversitenin özel imzası var. Karabük Üniversitesinin de imzası ayrıdır. Bugün burada dünyanın her köşesinden misafirlerle bir araya geldik." dedi.

- "Çocuklarımıza analık babalık yapan hocalarımıza teşekkür ederim"

Sapiyev, Türkiye'deki Kazakistanlı öğrencilere ev sahipliği yapanlara teşekkür ederek, "Bu üniversitede 500 öğrencimiz var. Türkiye'deki Kazakistanlı öğrenci sayısı 2021'de 2 bin 99 iken, geçen yıl 3,5 kat aratarak 8 bin 300 oldu. Ben Türkiye'deki öğrencileri çocuklarım gibi görüyorum. Biz yokken burada çocuklarımıza analık babalık yapan rektör ve hocalarımıza teşekkür etmek isterim. Çok hayırlı iş yapıyorsunuz, emek harcıyorsunuz." diye konuştu.

Konferansta yeni şeyler öğrendiklerini aktaran Sapiyev, "Dünya çapında etkileşim, hoşgörü, merhamet, adalet, insanlık için bu değerler lazım, bu değerleri hepimiz hem yaratacağız hem de koruyacağız." ifadesini kullandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, eski UNESCO Gelecek Okuryazarlığı Başkanı Dr. Riel Miller, KBÜ İşletme Fakültesi Dekanı ve UNESCO Kürsü Başkanı Prof. Dr. Elif Çepni ile telekonferansla bağlanan Dünya Bilim ve Sanat Akademisi Başkanı Garry Jacobs da birer konuşma yaptı.

Konferans, KBÜ ve dünyanın farklı üniversitelerinden bağlantılarla yapılacak sunumların ardından tamamlanacak.

