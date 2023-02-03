Safranbolu'da karla kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar dronla görüntülendi

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar etkisini gösterdi.
Tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da, Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde ormanlık alanlar karla kaplandı.
Bölgeye gelen aileler, çocuklarıyla kar üstünde eğlenerek fotoğraf çektirdi.
Öte yandan, dün başlayan ve aralıklara devam eden yağış, tarihi konakların bulunduğu bölgede de beyaz örtü oluşturdu.
İlçe merkezi ve ormanlık alanlar dronla görüntülendi.