Karabük'te engelli servisinin tekerlekli sandalye rampası çalındı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te kullandığı öğrenci servis aracından tekerlekli sandalye rampası çalınan kişi polise başvurdu.

Özel bir şirkete ait engelli servis aracının sürücüsü Rıfat Ereyizloğlu, aracını park ettiği il merkezindeki garaja gitti.

Tekerlekli sandalye rampasının yerinden söküldüğünü fark eden Ereyizloğlu, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı.

Ereyizloğlu, AA muhabirine, sabah saatlerinde garaja geldiğinde rampanın çalındığını gördüğünü, okulların açılacak olmasından dolayı yeniden yaptırmak zorunda kaldığını belirtti.





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