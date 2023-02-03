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Karabük'te yapımı devam eden gölet tamamlandığında ekonomiye yıllık 16 milyon lira katkı sağlayacak

AA

Karabük'te yapımı devam eden gölet tamamlandığında ekonomiye yıllık 16 milyon lira katkı sağlayacak

KARABÜK (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde inşa edilen Ova Göleti'yle ekonomiye 16 milyon 440 bin lira katkı sağlanacağını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak için çalışmalar sürüyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Balta, Karabük ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadıklarını belirtti.

Eskipazar ilçesindeki Ova Gölet’inde çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Balta, "Gölette depolanacak su ile 5 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Göletin köy rölekasyon yolu kazı ve dolgu imalatları, derivasyon kondüvisi imalatları tamamlandı. Gövde sıyırma ve dolusavak kazıları, cebri boru imalatları ve batardo dolgusu imalatları devam etti." ifadelerini kullandı.

Balta, projenin 2023 Eylül'de bitirilmesinin hedeflendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Temelden yüksekliği 43 metre ve su depolama kapasitesi 1 milyon 188 bin metreküp olan göletin tamamlanmasıyla 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 16 milyon 440 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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