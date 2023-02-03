Karabük'te yaşayan gönüllü çevreci, her gün kırsal bölgelerde temizlik yapıyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'te yaşayan 65 yaşındaki Ziya Karaçam, her sabah kentin çevresini gönüllü olarak temizliyor.

Emekli Karaçam, Kartaltepe ve Yeni Mahalle başta olmak üzere birçok alanda dolaşarak özellikle kırsal alanlardan cam parçaları ve plastik atıkları topluyor.

Çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından takdir edilen Karaçam, AA muhabirine, herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini söyledi. Yaşadığı bölgenin daha temiz olması için uğraştığını anlatan Karaçam, vatandaşlara etrafa çöp atmamaları çağrısında bulundu.

Karaçam, vatandaşların uğrak yeri kırsal alanlara da çöp kovaları konulmasını isteyerek "Ben 65 yaşımdayım, temizlik için tepeleri geziyorum. Vicdanım el vermiyor. Belediyemizin el atmasını istiyorum buralara da. Çevremiz pislenmesin. Temizlik imanın yarısı." dedi.

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