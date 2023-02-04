Karabük'te 2022'de vergi tahakkuk tahsilat oranında artış yaşandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te 2022 yılında vergi tahakkuk tahsilat oranının yüzde 87,5'e çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel'in, 2023 yılı kurum denetimleri kapsamında Karabük Defterdarlığını ziyaret ederek Defterdar Nazım Kaya'dan 2022'de yapılan çalışmalar hakkında brifing aldığı belirtildi.

Geçen yıl 3 milyar 64 milyon 115 bin lira vergi tahsilatı gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "2021 yılında tahakkuk tahsilat oranı yüzde 79,2 iken, 2022'de bu oran 87,5'e çıkmıştır. İlimiz genelinde 14 bin 64 gerçek, 3 bin 288 basit olmak üzere 17 bin 352 gelir vergisi mükellefi, 1395 kurumlar vergisi, 7 bin 301 KDV, 71 bin 814 MTV, 17 bin 25 diğer olmak üzere 114 bin 887 mükellef bulunmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

2022'de 1833 mükellefe vergi denetimi gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan denetimlerde 1 milyon 572 bin 139 lira idari yaptırım uygulanmıştır. 2022 yılında ilimizde gerçekleştirilen bütçe gelirleri tahsilatı ile bütçe giderleri karşılaştırıldığında gelirin gideri karşılama oranı yüzde 93,7 olmuştur. 2022'de il genelinde saymanlıklar tarafından toplam 116 bin 264 yevmiyeyle işlem gerçekleştirilmiştir. 2022'de hazinenin davacı olduğu dava sayısı 1504, davalı olduğu dosya sayısı 608, toplam dava sayısı 2 bin 112'dir."



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