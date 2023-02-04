Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük'te Genişletilmiş İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.

Karabük'te kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla 2022 yılında gerçekleştirilen ve 2023'te yapılması planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik'teki büyük salonda düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy ve mahalle muhtarı ile il genel meclis üyeleri katıldı.

- Vali Gürel'e ziyaretler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, Vali Gürel'i ziyaret etti.

Kentte yapılacak yatırımların konuşulduğu toplantıda, Toksöz Grup Resmi İlişkiler Koordinatörü Ozan Canyurt, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Fatih Çapraz, Karabük TSO Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Gedikoğlu ve iş adamı Serkan Aydın da yer aldı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Karabük İdman Yurdu Spor Kulübü'ne destek olmak için klip çeken sanatçılar Yunus Bülbül ve Gökhan Güney de Vali Gürel'i makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük İdman Yurdu Kulüp Başkanı Adem Aydım, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Kulüp Genel Sekreteri Recep Aydın ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, kulübe destek olan sanatçılara teşekkür etti.

- Karla mücadele devam ediyor

Karabük Valisi Gürel, kar nedeniyle köylerde ulaşımın aksamaması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Gürel, yaptığı açıklamada, kış hazırlıklarına aylar öncesinden başlandığını ifade etti.

Kentte başlayan kar yağışıyla çalışmaların da başlatıldığını aktaran Gürel, şu anda ulaşımı olmayan köyün olmadığını, karın kapattığı yolların anında açıldığını kaydetti.

- İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'a veda

Emekliye ayrılacak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı ve üyeleriyle vedalaştı.

Karabük İl Genel Meclisi şubat ayı 3. birleşimine katılan Uzun, emekliye ayrılacağını belirterek vedalaştı.

Uzun, burada yaptığı konuşmada, görev süresince yaptığı çalışmalardan bahsederek güçlü bir İl Özel İdaresi teslim ettiğini anlattı.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen de Uzun'a plaket takdim etti, emeklerinden dolayı teşekkürleri iletti.

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