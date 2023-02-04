Karabük İdman Yurdu'nda hedef 3. Lig

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KARABÜK (AA) - Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Karabük İdman Yurdu'nun Kulüp Başkanı Adem Aydım, hedeflerinin 3. Lig olduğunu bildirdi.

Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen Aydım, herkesi kulübe destek olmaya davet ederek çeşitli ziyaretlere başladığını duyurdu.

Bu bağlamda dayanışma gecesi düzenleneceğini anlatan Aydım, "25 Şubat akşamı sanatçı Göktan Güney ve Yunus Bülbül'ün yer alacağı bir dayanışma gecesi düzenlenecek. Bu iki değerli sanatçımızın kentimize gelerek takımımıza destek olmasına öncülük eden BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'ya teşekkür ederim. Kentimizde yeniden yanan futbol ateşi etrafında herkesin toplanmasını istiyorum." dedi.

Hiçbir beklentisi ve çıkarı olmadığının altını çizen Aydım, "Tek amacım, kentin bir futbol takımının liglerde olması. Hedefimiz 3. Lig. Karabükspor hayranıyım. Doğduğum, büyüdüğüm kente hizmet etmek istiyorum. Sadece futbol değil, diğer branşlarda da takım kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, sanatçı Güney ve Bülbül ile birlikte kulüp yöneticileri de yer aldı.



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