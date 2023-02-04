AK Parti'li Ceylan'dan KTSO'ya ziyaret

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Ticaret ve Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret etti.

KTSO Başkanı Fatih Çapraz'dan çalışamalar hakkında bilgi alan Ceylan, KTSO'ya her alanda destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ceylan, TSO'nun yapacakları bütün çalışmalara destek vermek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

KTSO'nun 3 Nisan'ın "Sanayi Günü" olması için başlattığı mücadeleye destek verdiğini aktaran Ceylan, "Biz bölgemizde bir liman yapımı için yıllardır mücadele verdik. Çok şükür şimdi Filyos Limanı yapıldı. Bizim kent olarak bir limana ihtiyacımız var ve burayı kullanmamız gerekiyor. Bu liman kentimize avantaj sağlayacak. O yüzden Filyos Limanı'nı Karabük sanayicisine kullandırmamız lazım." diye konuştu.

Çapraz da Ceylan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.