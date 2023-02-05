Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çubukçu'nun acı günü

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KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu'nun hayatını kaybeden halası Hatice Ünal, Karabük'te toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren Ünal için Esentepe Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Zafer Çubukçu, burada taziyeleri kabul etti.

Ünal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Törene, Ünal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve vatandaşlar katıldı.





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