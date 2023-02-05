Karabük'te ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu istikametinden Karabük'e gelen Ş.K. idaresindeki 06 ZIS 54 plakalı otomobil, Navsaklar köyü yakınlarında kontrolünü kaybetti.
Yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki H.F.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.