Futbol: Bölgesel Amatör Lig

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KARABÜK (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu, ligin 14. haftasında sahasında karşılaştığı Gölbaşı Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 33. dakikada Çağrı Tekin ve 66. dakikada Ercan Kuruçay'ın attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazandı.

Karabük ekibi, aldığı galibiyetle puanını 27'ye çıkartarak grupta liderliğini devam ettirdi.

Karşılaşmayı, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ve diğer İl protokolü statda takip etti.



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