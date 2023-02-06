Karabük Üniversitesi uluslararası üniversitelerle akademik işbirliği yapmayı sürdürüyor

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Endonezya, Bangladeş ve Filipinler'de bulunan üniversiteler arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Endonezya Airlangga Üniversitesi adına katılan Iman Harymawan ve Bangladeş Daffodil Uluslararası Üniversitesi Kurucusu ve Başkanı Dr. Sabur Khan'ı makamında misafir etti.



Üniversite hakkında bilgi veren Rektör Polat, akademik işbirliğinin önemine değindi.



Görüşmenin ardından Polat, uluslararası üniversitelerle akademik işbirliği protokolünü imzaladı.

Program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Rektör Polat, daha sonra Filipinler Samar Devlet Üniversitesi ile de işbirliği protokolü imzaladı.

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