Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'ta 5 kişiyi enkazdan sağ kurtardı

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KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle bölgeye giden Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, bir apartmanın enkazından 5 kişiyi sağ çıkardı.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Karabük'ten afet bölgesine gönderilen ekiplerin enkaz altında sürdürülen çalışmalardan güzel haberler çıktığı belirtildi.

Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yıkılan Kırçiçeği Apartmanı'nın enkazında çalışan ekiplerin, 5 kişiyi saatler sonra sağ olarak kurtardığı bildirildi.

Açıklamada, "Lütfullah Şenel ile hamile eşi Ayşenur Şenel, 13-14 yaşlarında bir çocuğumuz, Fahriye Saygılı ve Şevval isminde 7 yaşındaki kızımızı enkaz altından sağ olarak kurtaran ekiplerimiz vatandaşlarımızı sağlık ekiplerine teslim etti." denildi.





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