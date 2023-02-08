Karabük'ten deprem bölgesine 1659 Mehmetçik sevk edildi

Deprem sonrası ölümlere neden oluyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te 1659 Mehmetçik, dualarla deprem bölgesine yolcu edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel eğitimlerini alan uzman jandarmalar ve İl Jandarma Komutanlığı personellerinden oluşan 1659 kişilik ekip, Hatay'da devam eden arama kurtarma faaliyetine destek olacak .

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Yusuf Küçükbaşol'un emir, sevk ve idaresindeki Mehmetçik, otobüslerle Hatay'a doğru yola çıktı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.