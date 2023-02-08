Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın 59 saat sonra kurtarıldı

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KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde enkaz altında kalan kadın, depremden yaklaşık 59 saat sonra sağ çıkarıldı.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Belediye itfaiye ekipleri, ildeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Mehtap Apartmanı'nı tarayan ekipler, enkazdan ses geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, makineler yardımıyla ulaştığı 47 yaşındaki Suriye uyruklu kadını, depremden yaklaşık 59 saat sonra kurtarmayı başardı.



İlk kontrolleri yapılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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