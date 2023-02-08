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KARABÜK (AA) - Karabük'ten deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

Valilikten yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan 60 gönüllü kurum personeli, arama kurtarma faaliyetlerine ve deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılmasına destek olmak üzere Malatya'ya uğurlandı.

- Uzman hekimler Mersin'e görevlendirildi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 4 uzman hekim gönüllü olarak, depremzede vatandaşlara sağlık hizmeti sunmak üzere Sağlık Bakanlığı koordinesinde Mersin'e görevlendirildi.

Acil tıp uzmanları Doç. Dr. Bora Çekmen, Uzm. Dr. Şeref Emre Atiş, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Arıkan ve Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aydın Sinan Apaydın, arkadaşları tarafından uğurlandı.

- Eflani'den yardım tırı deprem bölgesine gönderiliyor

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, Eflani halkının elinde ne varsa elinden ne geliyorsa tüm imkanları ile deprem bölgesine yardım etme yarışında olduğunu kaydetti.

Karabük Valiliği, Eflani Kaymakamlığı, Eflani Belediyesi, kurumlar ve tüm vatandaşların deprem bölgesine yardım için seferber olduğunu belirten Ertuğrul, "Tırlar dolusu yardım toplanıyor, araçlara yükleniyor ve yola çıkarılıyor. Belediye Başkanlığı olarak biz de nakdi ve ayni yardımlarımızın yanı sıra bir iş makinesi ve operatörümüzü deprem bölgesine gönderdik. Duyarlı tüm vatandaşlarımızı yürekten kutluyor teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.





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